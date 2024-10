Agressor do marido de Nancy Pelosi é condenado à prisão perpétua na Califórnia

O juiz de San Francisco responsável pelo caso emitiu o veredicto de prisão perpétua por sequestro agravado, entre outras acusações.

Brooke Jenkins, promotora do distrito de San Francisco, elogiou a sentença e classificou o incidente como um "horrível ataque a um de nossos líderes, a uma família e à nossa democracia".

"Não podemos permitir que a violência política se torne normal e precisamos agir rapidamente para garantir que haja sérias consequências para aqueles que intimidam nossos líderes eleitos por meio da violência", acrescentou Jenkins, denunciando uma "retórica partidária perigosa e divisiva".

DePape, um cidadão canadense, ex-ativista a favor do nudismo e que fazia trabalhos ocasionais de carpintaria, havia planejado atacar Nancy Pelosi.

Mas ao chegar à residência do casal, encontrou apenas o marido da ex-congressista, então com 82 anos, com quem disse ter tido uma conversa "muito amigável", durante a qual Paul conseguiu chamar as autoridades para pedir ajuda.

Quando a polícia chegou, DePape agrediu Paul com um martelo, após o que os oficiais imobilizaram o agressor e tiraram a ferramenta de suas mãos.