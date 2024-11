Oito mortos após desabamento de telhado em uma estação de trem na Sérvia

Pelo menos oito pessoas morreram nesta sexta-feira (1º), após parte do telhado externo de uma estação de trem na cidade sérvia de Novi Sad, no norte, desabar, informou o ministro do Interior.

"Foram recuperados oito corpos, oito pessoas morreram (...) duas estão hospitalizadas, uma delas em estado crítico", declarou à imprensa o ministro Ivica Dacic.

"A operação continua em andamento e é extremamente complicada. Mais de 80 socorristas estão envolvidos, com a ajuda de máquinas pesadas", acrescentou.