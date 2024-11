Orban, "ovelha negra" na UE, vive momento de glória em cúpula na Hungria

Ao seu lado, o chefe de governo húngaro aproveitou o momento para falar de seus temas preferidos: desde um cessar-fogo na Ucrânia até a luta contra a migração irregular. Mas, desta vez, usou um tom diplomático e muito distante de seus habituais ataques contra o executivo da UE, sediado em Bruxelas.

Desde que a Hungria assumiu, em julho, a presidência rotativa semestral europeia, o líder nacionalista não parou de irritar seus parceiros europeus, entre outros motivos, por sua visita no início de julho a Moscou, que não foi acordada com os outros membros do bloco.

Orban é o único líder de um Estado-membro que permanece próximo a Moscou desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Durante a cúpula, ele se manteve cordial com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, embora certa tensão pudesse ser notada em seus rostos.

Ele também abraçou o presidente francês, Emmanuel Macron, e manteve uma troca educada com o líder turco, Recep Tayyip Erdogan.

- "Linha direta com Trump" -

A cúpula, além de ocorrer em seu país, aconteceu em seu próprio estádio: o Puskas Arena, que o líder, apaixonado por futebol, mandou construir em 2019.