Violência sexual contra mulheres é uma 'arma de guerra' no Haiti, diz ONU

"Não existe, neste momento, no Haiti, um lugar livre e seguro para as mulheres, especialmente para as adolescentes", acrescentou Sottoli em entrevista da sede regional do UNFPA no Panamá.

Esses grupos criminosos, que desafiam o governo e mergulharam o país em uma crise humanitária, são acusadas de assassinatos, estupros, saques e sequestros.

Para as mulheres, qualquer atividade "se tornou uma aventura com altíssimo risco de que sua vida, e especialmente seu corpo, saiam prejudicados", alertou Sottoli.

As gangues chegam a usar as mulheres como "moeda de troca" em seus negócios, e o estupro se torna um método de extorsão para controlar territórios ou obter fundos, segundo o UNFPA.

"Esta guerra está sendo travada em um teatro de batalha que é o corpo das mulheres. A violência de gênero, e sobretudo a violência sexual, é neste momento a arma, o instrumento de guerra mais usado por essas gangues armadas", afirmou Sottoli.

A maioria das mulheres estupradas sofre o trauma em silêncio. Algumas, inclusive, chegam a cometer suicídio, de acordo com a ONU.