Macron chega ao Chile, última parada de sua viagem pela América Latina

O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou ao Chile na noite de terça-feira, última etapa da sua viagem pela América Latina, onde defendeu a oposição da França ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o bloco regional do Mercosul.

O presidente francês desembarcou em Santiago do Chile vindo do Rio de Janeiro, onde participou da cúpula do G20 na segunda e terça-feira. Anteriormente, ele iniciou sua viagem com escala na Argentina.

O Chile não é membro do Mercosul, ao contrário da Argentina e do Brasil. Macron pretende destacar o acordo comercial que existe entre a UE e Santiago, um tratado modelo, na sua opinião, que incorpora o cumprimento das normas ambientais europeias e que, portanto, leva em consideração as preocupações dos agricultores franceses.