Rússia forneceu mísseis antiaéreos à Coreia do Norte em troca de tropas, diz alto funcionário sul-coreano

A Rússia forneceu mísseis antiaéreos à Coreia do Norte em troca do envio de tropas para apoiar Moscou na guerra na Ucrânia, disse nesta sexta-feira (22) o diretor de segurança nacional da Coreia do Sul.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusaram Pyongyang de enviar mais de 10 mil soldados para ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia. Alguns especialistas apontam que o líder norte-coreano Kim Jong Un queria em troca obter tecnologia avançada e experiência de combate para suas tropas.

"Foi detectado que equipamentos e mísseis antiaéreos foram enviados à Coreia do Norte com a intenção de reforçar o vulnerável sistema de defesa aérea de Pyongyang", disse Shin Won-sik, principal conselheiro de segurança de Seul, ao canal de televisão SBS.