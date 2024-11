Os desafios de Yamandú Orsi, presidente eleito do Uruguai

Há ainda outras semelhanças entre eles. "Mujica, além de ser uma referência internacional, acabou se tornando um incentivador da moderação na política interna, na negociação. Orsi é muito parecido, mas, pelas suas origens, tem um espírito ainda mais negociador", diz o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano.

A atitude de Mujica mudou significativamente desde a sua época de guerrilheiro, com um posicionamento atual mais próximo da social-democracia. O mesmo ocorre com Orsi. "A referência da esquerda regional é Lula, mas a liderança jovem de Gabriel Boric [presidente do Chile] também reverbera em figuras como Orsi, como nas opiniões bastante críticas aos regimes de Venezuela, Nicarágua ou Cuba", observa Caetano.

Nicolás Maduro e Javier Milei

O Uruguai teve que retirar todo o seu pessoal diplomático da Venezuela após o governo de centro-direita de Luis Lacalle Pou questionar o processo eleitoral de julho de 2024, que culminou na contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro. Orsi foi forçado a se posicionar claramente na campanha contra o regime venezuelano. "Ele vai tentar manter boas relações com a Venezuela, mas com uma prudência cirúrgica", analisa Guedes.

Quanto à vizinha Argentina, com Javier Milei entre os antípodas ideológicos e pessoais de Orsi, ambos os especialistas preveem a habitual cordialidade. "O Uruguai sabe manter a diplomacia com os países vizinhos porque, obviamente, a economia do Uruguai depende em grande medida não só do Mercosul, mas também da Argentina e do Brasil. Isso está bem claro. Essa ponte nunca foi explodida na campanha de Orsi em relação a Milei", enfatiza Guedes.

Com uma população de 3 milhões de habitantes e situado entre os dois gigantes econômicos Brasil e Argentina, o Uruguai, seja qual for a ideologia de seu governo, sempre buscará a cordialidade da boa vizinhança. "Orsi conduzirá seu mandato de presidente uruguaio evitando qualquer desentendimento com o presidente argentino", afirma Caetano. "Ele, igualmente, vem de uma tradição política onde a ideia de autonomia nacional é muito importante: 'Não me envolvo na política argentina porque, entre outras coisas, não quero que eles se envolvam na minha.'"