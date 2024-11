Tensão comercial à vista: mundo se prepara para tarifas de Trump

Os dois países se consideravam protegidos: o acordo de livre comércio T-MEC, que os une aos Estados Unidos, deve ser revisado no próximo ano, mas foi assinado durante o primeiro mandato de Trump, que na época o apresentou como "o melhor e mais importante acordo comercial já assinado" por Washington.

Mas o anúncio dessas tarifas, que inclui um aumento das tarifas para produtos chineses, mostra "que não há diferença" entre aliados e rivais dos Estados Unidos para Donald Trump, destacou Erin Murphy, pesquisadora do Center for Strategic and International Studies (CSIS) em Washington.

Embora no mundo "essas decisões claramente não sejam bem-vindas, também não são inesperadas", acrescenta Murphy.

Durante a campanha, o presidente eleito apresentou as tarifas como um pilar de sua política econômica e anunciou cifras de 10% a 20% para todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos e entre 60% e 100% para os produtos chineses.

A ideia tem três objetivos: financiar uma redução de impostos, incentivar as empresas a se instalarem e produzirem nos Estados Unidos para aproveitar seu mercado interno e usar as tarifas como moeda de troca para futuras negociações comerciais.

Mas, para Bernard Yaros, economista da Oxford Economics, não há dúvida de que os parceiros comerciais na Europa e na Ásia não hesitarão em tomar represálias que "realmente prejudicarão o crescimento" tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo.