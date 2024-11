Reinaldo: Bolsonaro pensa em fugir para não ir para a cadeia. É a cara dele

Essa coisa que ele gosta de demonstrar certo ascetismo, uma espécie de uma vida monástica, dura, essa coisa meio pureza, o sujeito que se veste de qualquer maneira. Isso tudo é conversa mole, isso aí é um tipo político. É um tipo político e também pode ser uma questão de gosto. O fato de a pessoa ter mau gosto não quer dizer que ela esteja qualificada moralmente.

Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Segundo Reinaldo, Bolsonaro tenta 'colar' em história do Lula, mas os dois não são iguais.

Ele [Jair Bolsonaro] não é o Lula. Ele gosta de colar a história dele a história do Lula, mas ele não é o Lula. O Lula teve, ele já disse isso várias vezes, e é verdade, vários países ofereceram refúgio ao Lula quando estava claro que ele ia ser preso.

O Supremo, inclusive, teve uma previazinha da prisão, quando o Supremo nega o habeas corpus preventivo para ele por 6 a 5, ele obviamente ia ser preso. O Sérgio Moro ia decretar sua prisão em seguida. E decretou. Foi oferecido ao Lula a chance de se refugiar. Eu conheço alguns petistas que defendiam essa saída. Diziam que o Lula se refugia, e a gente faz a resistência aqui dentro. O Lula continua em contato com os brasileiros.

Aí o Lula disse, não, não porque eu sou inocente. Eu não vou entrar na questão da inocência. Sim, foi condenado sem prova. Isso foi. Aquela sentença do Sérgio Moro não serve para catar lixo. É um sofrimento aquilo. Foi condenado sem prova, mas o Lula falou, vou para a cadeia. E lá ficou 580 dias. E saiu de lá praticamente para a Presidência da República.