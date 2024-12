Agricultura insustentável e consumo excessivo deixam a natureza em perigo, alerta ONU

- Soluções -

Reduzir o consumo excessivo de carne vermelha e processada ajudaria a promover práticas agrícolas mais sustentáveis e a melhorar os resultados de saúde.

A humanidade desperdiça uma quantidade enorme de alimentos cultivados, enquanto 800 milhões de pessoas passam fome a cada dia, afirmou à AFP Pamela McElwee, que também está entre as principais autoras do relatório.

Tratar as crises inter-relacionadas como problemas separados é "duplicativo e pode envolver desperdício de dinheiro", acrescentou.

Por exemplo, plantar árvores para enfrentar o aquecimento global pode ter um efeito negativo para espécies locais de plantas ou animais quando é feito de forma inadequada.

Envolver as comunidades na gestão de áreas marinhas protegidas trouxe benefícios tanto para o meio ambiente quanto para as receitas do turismo e da pesca para as populações locais.