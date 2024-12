Ciclone Chido provoca 45 mortes em Moçambique

Quase 500 pessoas ficaram feridas na catástrofe provocada por rajadas de vento que alcançaram 260 km/h e pelas fortes chuvas, que acumularam 250 mm em 24 horas, informou o instituto.

Além disso, quase 24.000 casas foram completamente destruídas e outras 12.300 ficaram parcialmente danificadas. A tempestade afetou mais de 181.000 pessoas no país de língua portuguesa, que enfrenta com frequência vários desastres naturais, como furacões, mas também secas, como aconteceu no ano passado.

