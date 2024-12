Netflix transmitirá Copas do Mundo femininas de 2027 e 2031 para os Estados Unidos

A gigante do 'streaming' americana Netflix transmitirá para os Estados Unidos as Copas do Mundo femininas de 2027, no Brasil, e de 2031, que acontecerá no país da América do Norte, confirmando sua aposta no esporte, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (20).

A Netflix será a distribuidora exclusiva e integral desses torneios nos Estados Unidos.

"É um momento histórico para os direitos televisivos do esporte", reagiu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um comunicado.