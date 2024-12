Pouco a pouco, Fed se prepara para impacto da política econômica de Trump

"Nosso país agora perde para todo mundo", declarou Trump em uma coletiva de imprensa esta semana. "As tarifas vão enriquecer nosso país", acrescentou.

O presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu na quarta-feira, após dois dias de reuniões de política monetária e o anúncio de um corte nas taxas básicas de juros, que o programa econômico de Trump - incluindo tarifas, cortes de impostos e deportações em massa - foi discutido pelo banco central.

A possibilidade de tarifas mais altas, como impostos aduaneiros de 25% sobre produtos do México e do Canadá, parceiros dos EUA no Acordo EUA-México-Canadá (T-MEC), traz "incerteza sobre a inflação", disse Powell na quarta.

"Não sabemos quais produtos serão taxados, de quais países ou por quanto tempo. Não sabemos se haverá medidas retaliatórias nem como isso será transmitido aos preços ao consumidor", alertou.

O Fed elevou significativamente sua projeção de inflação para o próximo ano, dos 2,1% previstos em setembro para 2,5%. Além disso, cortou 25 pontos-base nas taxas de juros de referência e reduziu sua expectativa de novos cortes para 2025, de quatro para apenas dois de 25 pontos-base cada.

A inflação nos Estados Unidos voltou a acelerar em novembro, atingindo 2,4% em 12 meses, em comparação com 2,3% em outubro, segundo o índice PCE divulgado pelo Departamento de Comércio. A meta de inflação do Fed é de 2% ao ano.