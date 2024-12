Três empregados do Programa Mundial de Alimentos da ONU morrem em bombardeio no Sudão

As vítimas incluem um oficial operacional e um guarda de segurança, que "estavam realizando atividades para salvar vidas na linha de frente de uma das mais graves crises alimentares do mundo", disse o PMA em um comunicado.

"Estou chocada e triste com a trágica morte de três membros da equipe do PMA no Sudão", disse a diretora-executiva da agência, Cindy McCain, que pediu 'uma investigação completa'.

Apesar dessa tragédia, o PMA "continua comprometido com a prestação de assistência humanitária no Sudão, inclusive no Estado do Nilo Azul", disse ela.

