Musk endossa partido acusado de abrigar neonazistas antes de eleição alemã

Agora, o endosso ocorre a dois meses da próxima eleição federal na Alemanha, na qual a AfD aparece com entre 18% e 20% das intenções de voto em pesquisas e com chances de formar a segunda maior bancada de deputados no Parlamento alemão (Bundestag).

O endosso de Musk foi publicado na forma de um comentário acima da reprodução de um vídeo de uma influencer de direita alemã chamada Naomi Seibt, de 24 anos. Ela se tornou conhecida em 2020 ao se apresentar como uma "anti-Greta Thunberg" e propagar nas redes discursos que negavam as mudanças climáticas. Ela também já publicou diversos elogios ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro em suas redes.

No vídeo comentado por Musk, Seibt se queixou da posição da conservadora União Democrata Cristã (CDU) - partido alemão que está na liderança das pesquisas - de refutar a possibilidade de formar uma aliança com a AfD e dividir o poder com os ultradireitistas em 2025.

As críticas de Seibt foram diretamente dirigidas a Friedrich Merz, líder da CDU e candidato ao posto de chanceler federal, que nos últimos meses deu uma guinada mais à direita no seu partido, mas que continua a descartar trabalhar com a AfD.

Dessa forma, Musk não apenas manifestou apoio à AfD, mas também endossou às críticas a Merz, visto no momento na Alemanha como o favorito a assumir o posto de chanceler federal no ano que vem.

Em setembro do ano passado, quando as eleições ainda não estavam no radar, Musk já havia mostrado simpatia pela AfD ao comentar uma publicação que se queixava de operações de salvamento de imigrantes irregulares no Mediterrâneo. "Vamos esperar que a AfD ganhe as eleições e interrompa o suicídio europeu", escreveu Musk na ocasião.