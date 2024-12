Vinte e sete pessoas são condenadas à morte por tráfico de drogas no Vietnã

Os oito membros que não foram condenados à morte receberam penas de prisão que variam de 20 anos à prisão perpétua após um julgamento de quatro dias na cidade de Ho Chi Minh.

O tribunal descreveu o caso como uma operação transfronteiriça de tráfico de drogas particularmente grave, realizada por um longo período de tempo, de acordo com o Tuoi Tre.

Os suspeitos usavam o aplicativo de mensagens Signal e números de telefone nos Estados Unidos ou no Camboja para se comunicar sobre transações de drogas e garantir o sigilo de suas operações.

De acordo com o tribunal, Oanh Ha, 67 anos, liderou os homens condenados no transporte e tráfico de 626 kg de drogas do Camboja para consumo em Hanói, Ho Chi Minh e outras cidades do Vietnã.

Os investigadores determinaram que a quantia total de dinheiro envolvida na rede era de US$ 54,8 milhões (valor em 337,8 milhões de reais na cotação atual).

A acusação alegou que, a partir de 2020, Oanh transferiu até US$ 20.000 (valor em 123,3 mil reais na cotação atual) por viagem para traficantes que transportavam as drogas escondidas em carros ou blocos de motor.