Autoridades começam a remover destroços do avião que deixou 179 mortos na Coreia do Sul

A causa do acidente não é clara, mas os investigadores apontaram como possíveis fatores uma colisão com pássaros, uma possível falha no sistema de pouso e o muro de concreto no final da pista.

"Hoje vamos remover a parte traseira do avião com um guindaste", disse Na Won-ho, oficial de investigação da polícia da província de Jeolla do Sul, em coletiva de imprensa no aeroporto de Muan, nesta sexta-feira.

"Esperamos encontrar restos nesse setor. Para completar tudo e ter resultados, é preciso esperar até amanhã", acrescentou.

Jornalistas da AFP observaram um enorme guindaste levantando restos carbonizados do avião, incluindo o que parecia ser um pedaço do motor.

A polícia prometeu determinar rapidamente a causa e a responsabilidade do desastre, mas o Ministério do Transporte alertou que poderá demorar entre seis meses a três anos para apurar as razões do acidente.