Por que Erdogan mandou prender o prefeito de Istambul - Ekrem Imamoglu virou pedra no sapato de Erdogan em 2019, após dar fim à hegemonia do partido do presidente na metrópole turca. Prisão vem pouco antes de oposicionista confirmar candidatura promissora ao governo do país.O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, foi preso na manhã desta quarta-feira (19/03). Ele seria indicado no próximo domingo candidato às eleições presidenciaispela maior sigla oposicionista da Turquia, o Partido Popular Republicano (CHP), como adversário mais promissor do mandatário Recep Tayyip Erdogan.

A prisão seguiu-se ao anúncio da véspera de que a Universidade de Istambul anulara o diploma do prefeito, alegando uma mudança supostamente ilícita de instituição. Imamoglu iniciou o curso numa Universidade Mediterrânea Oriental, na parte turca de Chipre, transferindo-se após dois anos para Istambul, onde sua família tinha negócios. Um título universitário é pré-condição no país para a candidatura à presidência.

A Procuradoria do Estado agora acusa Imamoglu de liderar uma organização criminosa: na qualidade de prefeito, ele teria manipulado processos de concorrência pública e aceitado suborno. Além disso, manteria conexões com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), classificado como terrorista por Ancara.