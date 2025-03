Pequim, Seul e Tóquio concordam em reforçar cooperação frente a desafios internacionais

Os chefes da diplomacia de Japão, China e Coreia do Sul acordaram, em Tóquio, reforçar sua cooperação em meio às tensões com os Estados Unidos pelas novas tarifas alfandegárias impostas pelo governo de Donald Trump e preocupações com os testes armamentísticos da Coreia do Norte.

"Tivemos uma franca troca de pontos de vista sobre a cooperação trilateral e sobre assuntos regionais de caráter internacional de uma perspectiva ampla e confirmamos que promovemos uma cooperação orientada ao futuro", disse a jornalistas, após a reunião, o ministro japonês de Assuntos Exteriores, Takeshi Iwaya.

"A situação internacional se tornou mais difícil e não é um exagero dizer que estamos em um ponto de inflexão da história", afirmou Iwaya no início da reunião.