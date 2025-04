Demanda de eletricidade para centros de dados mais que dobrará por causa da IA

"Espera-se que a demanda de eletricidade dos centros de dados no mundo mais que dobre até 2030 para alcançar os 945 terawatts-hora (TWh)", ou seja, pouco menos de 3% do consumo total da eletricidade mundial atualmente, e "pouco mais que o consumo total atual de eletricidade do Japão", segundo o relatório.

Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países, o que representa desafios em termos de fornecimento e dimensionamento da rede elétrica.

Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo dos centros de dados.

Esta sede por eletricidade é "particularmente" marcada em certos países, como nos Estados Unidos, onde "quase a metade" do crescimento da demanda elétrica (...) até 2030 será impulsionada pelos centros de dados, disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, nesta quinta-feira.

O primeiro desafio consiste em encontrar eletricidade acessível e abundante.

A AIE estima que "uma ampla variedade de fontes de energia será utilizada para atender as crescentes necessidades elétricas dos centros de dados", incluindo o carvão, que atualmente fornece 30% da eletricidade dessas instalações.