Ryanair considera atrasar recepção de aviões Boeing devido às tarifas

As tarifas anunciadas por Donald Trump chegam a 10% para todos os países do mundo e 25% para o aço. Sem falar na guerra comercial entre Estados Unidos e China, com tarifas de mais de 100%.

Essa série de tarifas já causa impactos no setor aeronáutico.

O CEO da Delta Airlines, Ed Bastian, disse na semana passada que não planeja pagar tarifas sobre os Airbus que espera para este ano.

Segundo a Bloomberg, que cita pessoas próximas ao assunto, a China também ordenou que suas companhias aéreas suspendam qualquer recepção de aviões Boeing em decorrência das tarifas e também que "interrompam qualquer compra de equipamentos e peças de reposição de aviões de empresas americanas".

