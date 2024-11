Trilha de Letras recebe o filósofo, educador e escritor Renato Noguera

O próximo convidado do programa Trilha de Letras é o filósofo, educador e escritor Renato Noguera. Em entrevista à apresentadora Eliana Alves Cruz, que será exibida nesta quarta-feira (20), às 23h, na TV Brasil, Renato compartilha suas obras que investigam por que amamos ou o que é luto. O convidado discute as diferenças culturais na concepção de amor no Ocidente e fala sobre a construção social dos afetos.

"Nós somos muito mais máquinas de sentir do que máquinas de pensar. Porque o nosso pensamento, ele é sempre entremeado pelos afetos, pelas emoções. O próprio pensamento é um ato afetivo." afirma. Para ele, quando as pessoas estão pouco alimentadas de amor, a maneira de reagir às frustrações é, em última instância, a violência.

O autor do livro Por que Amamos? fala sobre o luto e os diversos tipos de perdas na vida dos seres humanos, dentre eles, o envelhecimento. "Numa cultura de ódio à juventude, de elogio contínuo à juventude, as pessoas se envergonham do envelhecimento", afirma. O autor destaca ainda a importância de se falar sobre as perdas e não somente sobre os ganhos.