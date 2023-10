Aeroporto de Guarulhos: terceirizados param por veto a uso de celular e voos são afetados

Um dos cartazes carregados pelos manifestantes traz a inscrição "Ditadura, não. Celular, sim". Os funcionários alegam que o uso do equipamento é importante para que eles possam manter contato com familiares durante o dia, visto que muitos têm crianças em idade escolar ou parentes que necessitam de cuidados médicos.

Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto internacional de Guarulhos, informou que "devido à paralisação de parte dos trabalhadores terceirizados que prestam serviço às cias aéreas, e ainda, à greve de funcionários do Metrô e CPTM, deu início à operação de contingência conforme protocolo pré-definido" e orientou os passageiros a procurarem as companhias aéreas para informações sobre status dos voos.

A Latam declarou que "voos com origem ou destino em Guarulhos nesta terça-feira podem sofrer atrasos ou cancelamentos em função da manifestação de funcionários terceirizados que realizam as atividades de solo do aeroporto".

A Latam ressalta que a medida é "totalmente alheia" à sua vontade. Ainda assim, a empresa está dando opção de remarcação. "Passageiros com voos de/para Guarulhos que não foram afetados nesta terça-feira (3/10) também podem realizar a remarcação da sua viagem sem multa. A mudança poderá ser feita para outros voos com a mesma origem e destino, desde que o primeiro trecho esteja programado para os próximos 15 dias", diz o texto.

As companhias aéreas Gol e Azul informaram que a greve não causa nenhum impacto em suas operações.

A proibição do uso de celulares em áreas de carga e descarga do aeroporto foi determinada em portaria publicada pela Delegacia da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos. A medida entrou em vigor no início de junho, mas até 15 de agosto o uso era permitido dentro de determinadas regras. Agora, o acesso de telefones celulares, tablets e similares, sejam eles de uso particular ou empresarial, só é permitido a funcionários da receita e pessoas que tenham expressa autorização.