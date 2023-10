Passaporte brasileiro: novo modelo do documento começa a ser emitido; veja

Em nota, a PF disse que quem foi aos postos de atendimento a partir da última sexta-feira (29) já receberá o novo modelo. Não haverá alteração do valor da taxa de emissão de passaporte, que custa R$ 257,25.

A emissão do novo passaporte já está programada para também se estabelecer nos consulados e representações brasileiras no exterior a partir do 1º trimestre do próximo ano.

Os novos itens de segurança incluem tecnologias de impressão e marca d'água aprimoradas, elementos de segurança holográficos, fio de segurança, chip eletrônico e foto com inserção de elemento codificado.

Mudanças

Em sua capa, o novo passaporte voltou a exibir o brasão da República, no lugar das estrelas do Cruzeiro do Sul do modelo anterior, mas agora com um novo design de linhas decorativas.

Nas páginas internas, foram desenhados em cores ícones representativos dos diversos biomas e culturas de todas as regiões brasileiras.