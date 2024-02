Vai chover no Carnaval? Veja a previsão do tempo

Previsão para outros municípios do Estado

Assim como na capital paulista, nesta quinta-feira haverá predomínio de sol entre poucas nuvens em todo o Estado. No decorrer do dia a temperatura sobe, mantendo a sensação de calor e abafado em todas as áreas monitoradas. "Com o calor e a entrada de umidade do oceano e da Amazônia, há condições para pancadas de chuva isoladas", afirma a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Para o litoral paulista, no Guarujá, entre sexta-feira e domingo, não há expectativa de chuva, de acordo com a Meteoblue. Em Ubatuba, as precipitações devem dar trégua apenas no sábado.

No interior paulista, em Ribeirão Preto, a previsão indica que as temperaturas ficarão acima dos 30ºC ao longo do feriado, com expectativa de chuva. O mesmo cenário está mantido para Bauru.

Previsão do tempo para os desfiles em São Paulo e no Rio

Para o momento dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro no carnaval deste ano, não há previsão de nenhum sistema meteorológico especial que possa causar chuva prolongada, segundo a Climatempo. "No fim de semana, uma frente fria vai passar pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas tão longe do continente, que não terá força para causar alterações no tempo."