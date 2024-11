Polícia ouve chefe do PCC acusado de matar serial killer Pedrinho Matador

A prisão de Pierre

O acusado foi preso em 16 de outubro. Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Moto) realizavam patrulhamento na zona sul da Capital, quando abordaram um veículo Jeep Renegade, conduzido por um indivíduo que se identificou como Antônio Carlos Souza.

Segundo a PM, no momento da abordagem e após busca pessoal e no veículo, nada de ilícito foi encontrado. Porém, consultar o documento apresentado pelo suspeito, os agentes constaram que a documentação era falsa e que o indivíduo se tratava de Adalberto de Oliveira Alves Júnior. Ele está recolhido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Suzano.

Chefe do PCC

A Polícia Militar informou que contra Pierre havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um por roubo e outro por receptação. O preso é da alta cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital) e assumiu a função de torre (chefe) da facção após a prisão de Leonardo Vinci Alves, de Lima, o Branquinho, preso em junho deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o PCC deu aval para o assassinato de Pedrinho. O serial killer havia discutido com traficantes do bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes, e queria proibir a comercialização de cocaína e maconha na região. Ele era contra o funcionamento de uma biqueira (ponto de venda de drogas) perto da casa dele porque tinha sobrinhos pequenos.