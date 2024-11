PM morre ao levar choque no trabalho ao apurar furto na zona leste de SP

Na ocorrência, quatro homens foram presos. Os suspeitos detidos tinham de 30 a 38 anos e o caso foi registrado no 69º Distrito Policial como morte acidental e tentativa de furto, informou a SSP.

Soldado trabalhava na PM desde 2019. Ele pertencia à 3ª companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e deixa esposa e três filhos.

PM paulista lamentou a morte do soldado pelas redes sociais. "Perder um irmão de farda é uma das dores mais profundas que carregamos e, hoje, mais do que nunca, nos unimos para honrar a memória e a coragem do Sd. PM Harrison, que deixa um legado de amor à profissão", escreveu o perfil da corporação no Instagram.