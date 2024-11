Pai é morto a tiros enquanto segurava filho no colo dentro de casa no PR

Um homem e seu filho de 7 anos foram mortos a tiros dentro da própria casa na noite da última segunda-feira (11), em Rolândia, no Paraná.

O que aconteceu

Paulo dos Santos Filho, de 29 anos, estava segurando o filho no colo no momento em que foi morto. Os dois estavam dentro de casa quando um homem chegou no local gritando que era a ''polícia''.

O suspeito, encapuzado, teria feito diversos disparos contra Paulo. O pai morreu no local, enquanto a criança, atingida pelos tiros, foi levada ao Hospital Universitário de Londrina.