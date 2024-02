Número de casos de covid mais do que triplica na cidade de São Paulo

O número de casos de covid-19 na cidade de São Paulo mais do que triplicou entre a primeira e a sexta semana epidemiológica de 2024 - de 31 de dezembro de 2023 a 10 de fevereiro de 2024. No período, segundo o painel interativo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os casos foram de 881 para 3.443.

Para o infectologista David Uip, diretor nacional de infectologia da Rede D'Or, o número real de casos deve ser maior. "Como grande parte dos testes é feita em casa e (os resultados) não são informados ao governo, os números apontados pelos órgãos de saúde tendem a ser menores", esclarece.

Para a infectologista Emy Gouveia, do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, o aumento dos casos de covid-19 nas últimas semanas está associado à circulação de uma nova variante do vírus no País. "A JN.1 da Ômicron chegou ao Brasil no fim de 2023, e sempre que há a chegada de uma nova variante há a possibilidade de aumento de casos", diz.