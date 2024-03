Richa desiste de filiação ao PL após negativa do PSDB, e bolsonarismo entra em guerra no Paraná

O Estadão apurou com interlocutores de Bolsonaro que, neste momento, ele apoia a candidatura de Martins para prefeito. Porém, Arruda declarou em um vídeo nas redes sociais que o ex-presidente teria o incentivado a se manter como pré-candidato. "Falei com o presidente Bolsonaro e ele falou: 'continue o seu trabalho como pré-candidato. O Paulo vai colocar o nome dele porque o que o Paulo quer e o que o partido quer apoiá-lo é para o Senado caso o Moro seja cassado'", narrou o deputado estadual em um vídeo no publicado no X (antigo Twitter).

Arruda disse que Barros teria exposto Bolsonaro já que o ex-governador do Paraná não é antipetista, por supostamente ser próximo do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e por Richa ter sido preso na Operação Lava Jato. No final do ano passado, o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou todas as ações contra o tucano no âmbito da operação porque entendeu ter havido conluio judicial com base em mensagens trocadas entre o então juiz Sergio Moro e o procurador Diogo Castor de Mattos.

Principal assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten tomou o lado de Filipe Barros nas redes sociais e afirmou que irá acionar a Comissão de Ética do PL contra Arruda. "Política tem vez e hierarquia. Não é admissível um deputado estadual, com menos de 2% de intenções de votos, gravar escondido uma reunião no escritório do Presidente Jair Bolsonaro e agora atacar um deputado federal, aliado de primeira hora, em virtude da escolha do partido pelo nome do Paulo Martins a pré-candidato em Curitiba", declarou.

Nota de Beto Richa:

"Esclarecimento Público do deputado federal Beto Richa

A quarta-feira amanheceu nebulosa em Brasília, com risco de chuvas e trovoadas. Como sempre faço, acordei cedo para o trabalho. Tinha um convite para me reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que estava conversando com pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Tinha sonhado com meu pai, o velho Zé Richa.