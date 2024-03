Comerciantes de Higienópolis e Santa Cecília relatam prejuízo com apagão em SP: 'Dia perdido'

Em nota, a Enel informou que uma escavação realizada pela Sabesp na região central de São Paulo atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora, causando interrupção no fornecimento de energia em parte dos bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque.

"A interrupção ocorreu hoje por volta das 10h30. De imediato, a companhia deslocou equipes de técnicos e eletricistas ao local para identificar a causa e realizar o reparo da rede. Em paralelo, a Enel disponibilizou geradores para atender um hospital e outros clientes prioritários. Em função das características envolvendo a rede subterrânea que atende aquela região, as equipes da distribuidora atuaram em parceria com a Sabesp durante toda a tarde e seguem trabalhando para normalizar o serviço. A companhia realizou manobras para isolar o trecho afetado e está realizando as ações necessária para restabelecer a energia para todos", informou a Enel.

Também em nota, a Sabesp disse que investiga a situação. "Avaliação preliminar constatou que as obras de manutenção e ligação nos ramais de esgoto não danificaram a rede elétrica subterrânea. A escavação foi feita manualmente, a partir das 11h, sem deslocamento da fiação."

No caso de estabelecimentos alimentícios, a preocupação se agravou com a necessidade de manter os alimentos refrigerados, e até saber se os aparelhos não queimaram com a queda brusca de energia.

"Estamos esperando a luz voltar para saber se o nosso freezer está funcionando", disse Val Godoy, gerente de um restaurante da Rua das Palmeiras. "Tivemos um prejuízo de, no mínimo R$ 5 mil, fora os alimentos que vamos ter que jogar no lixo", disse a empresária.

Pouco acima do restaurante administrado por Val, um açougue também vive a tensão de saber como proceder com a refrigeração das carnes. "Estamos estocando na câmara (de refrigeração) que está gelada porque tá abastecida com a energia da madrugada. Mas, suporta até às 20h", disse o açougueiro Elielson Souza.