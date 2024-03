Alerta laranja: Inmet prevê temporais em quase todo o país

Os pontos de maior atenção para o perigo de temporais se concentram no Norte, sobretudo Amapá, Pará, Tocantins e leste do Amazonas; no Nordeste, em Estados como Maranhão, Piauí e Ceará; e na região oeste de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Sul do País.

"Na região Sul, as pancadas de chuva podem ser potencialmente fortes, acompanhadas por raios e rajadas de vento. E nas regiões Norte e Nordeste, a proximidade da Zona de Convergência Intertropical ainda traz bastante chuva para essas áreas e também com rajadas de vento", afirmou a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, nas redes sociais do instituto.

No Sudeste, a previsão para esta semana é de maior concentração de chuvas no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, além de Zona da Mata e parte sul de Minas Gerais.

"Pontualmente pode ser registrada chuva mais intensa, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas e, por isso, faz-se necessário o acompanhamento diário da previsão de tempo e dos avisos meteorológicos de tempo severo do Inmet", informa o órgão.

Estados com alerta de perigo: Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.

Estados com alerta de perigo potencial: Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins