Mato Grosso encerra plantio da segunda safra de milho do ciclo 2023/24

São Paulo, 25 - A semeadura da segunda safra de milho 2023/24 em Mato Grosso foi concluída na semana passada, conforme boletim do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço na semana foi de 0,55 ponto porcentual, com os trabalhos adiantados em 0,04 ponto porcentual em relação a igual período da safra 2022/23, quando 99,06% dos trabalhos haviam sido concluídos. O plantio também se encerrou antecipadamente quando comparado com a média dos últimos cinco anos, de 99,71%.SojaA colheita de soja da safra 2023/24 em Mato Grosso atingiu 98,57% da área estimada, segundo relatório do Imea. O avanço semanal foi de 2,97 pontos porcentuais. Os trabalhos estão levemente adiantados (1,09 ponto porcentual) ante igual época do ano passado, quando a colheita atingia 97,48% da área. Ante a média dos últimos cinco anos, de 98,56%, estão equiparados.O médio-norte e o norte do Estado já concluíram a colheita. Entre as regiões que ainda faltam retirar a soja do campo, a oeste é a mais adiantada, com 99,74% dos trabalhos concluídos, seguida por noroeste, com 99,51%; centro-sul, com 98,33%; nordeste, com 97,09%, e sudeste, com 96,64%.