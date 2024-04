'Educação não é gasto, é investimento', repete Lula em inauguração no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer nesta terça-feira, 2, que despesas do governo com educação não constituem gasto, mas investimento. Ele participou da inauguração do Impa Tech, primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro.

"Educação não é privilégio para rico, é direito de todos. Educação não é gasto, é investimento, e o Estado precisa assumir responsabilidades", disse Lula. "Tudo o que for para educação, temos que fazer."

Ao longo do discurso, o presidente defendeu mais investimentos em educação. Em um momento, afirmou que a missão do ministro da área, Camilo Santana, é criar mais faculdades, escolas técnicas e demais iniciativas ligadas ao Pronatec do que Fernando Haddad, que comandou a pasta entre 2005 e 2012 e hoje está à frente da Fazenda.