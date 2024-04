CCJ do Senado aprova PEC dos quinquênios, que dá 'bônus' a juízes, promotores e procuradores

"Em um país com grandes desafios sociais e econômicos, posicionar-se contra supersalários e outras extravagâncias no setor público é essencial: tanto para reforçar a igualdade na recompensa do trabalho, conectando a remuneração do servidor ao seu desempenho, como para permitir o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado", disse o movimento.

Sessão foi marcada por discussões sobre impacto do quinquênio

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, disse que o País está em uma "quadra extremamente perigosa" no cenário econômico mundial, o que seria agravado com a aprovação da proposta.

"Estamos numa quadra extremamente perigosa, dólar subiu, petróleo subiu, só de ter mexido na meta fiscal já incluíram isso (o risco)", disse, citando a mudança proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem.

"Quero só que os colegas entendam que bomba pode estar por vir com essa bem intencionada PEC, que é para valorizar principalmente os tribunais superiores, que não têm tantos penduricalhos quanto outras carreiras do Judiciário", completou.

Mesmo com as colocações do líder do governo no Senado, boa parte da base de apoio ao governo votou a favor da proposta. Senadores do MDB, PSD, PSB e União Brasil, por exemplo, contrariaram a posição defendida pelo líder do governo e votaram a favor da PEC.