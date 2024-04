Por que região entre a Amazônia e os Andes é tão rica em espécies?

Um estudo coordenado por um pesquisador da Universidade de Tel Aviv, em Israel, com a participação de vários cientistas do mundo, incluindo a Universidade de São Paulo (USP) estudou algumas das regiões do planeta com a maior biodiversidade do mundo.

Uma das áreas com maior riqueza é a Bacia Amazônica - na região dos Andes - e o nordeste da floresta tropical. Os Grandes Lagos Africanos e boa parte do Sudeste da Ásia também aparecem como regiões com alta diversidade de espécies.

Os resultados foram publicados na revista científica Zoological Society of London em dezembro do ano passado.