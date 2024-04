Uso de baterias cresceu mais que tecnologias de energia limpa em 2023

A instituição contextualiza que mais de 90% da demanda por baterias vem do setor de energia. Os dados mostram que, em 2023, a utilização de baterias no setor da energia aumentou mais de 130% em relação a 2022, com 42 gigawatts a mais nos sistemas elétricos do mundo. No setor de transportes, as baterias permitiram que as vendas de automóveis elétricos aumentassem de 3 milhões em 2020 para quase 14 milhões em 2023, afirma a AIE.