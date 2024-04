Descobri como salvar peixes holandeses com um clique (e fiquei obcecada)

Apesar da minha frustração, a "ausência" dos peixes faz sentido: se o fluxo fosse grande, não justificaria a eclusa ficar fechada. Ainda assim, de acordo com os responsáveis, cerca de 50 peixes passam todos os dias pela barragem.

"Diferentes espécies de peixes migram em épocas diferentes, mas todas na primavera. Abril é o mês mais movimentado", afirmou a ecologista Anne Nijs, ao UOL. Ainda segundo ela, quando a temperatura da água aumenta, o fluxo cresce.

Finalmente, ajudei um peixe

No dia 5 de abril, já desanimada de acompanhar a live, consegui avistar um peixe às 20h49 (horário da Holanda). No vídeo, dava para perceber que era claramente o animal —na captura de tela, pareceu mais um borrão. Mas, sim, eu apertei a campainha.

Peixe visto por mim no dia 5 de abril Imagem: Reprodução/visdeurbel

O período noturno é o favorito dos bichos. Como a Holanda está cinco horas à frente do Brasil no fuso, as águas começam a registrar maior movimento a partir das 15 horas daqui —o sol se põe na cidade por volta das 20h30 nessa época do ano.