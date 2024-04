'Era o último plantão dele': vigilante é morto a tiros em hospital do Recife

Um vigilante do Hospital Restauração, maior unidade da rede pública do Recife, em Pernambuco, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo de um paciente do local na madrugada de sexta-feira, 26. Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, foi baleado com dois tiros, outro funcionário também foi alvo dos disparos, mas não se feriu graças ao colete à prova de balas.

Em entrevista coletiva à imprensa local, o diretor do hospital, Petrus Andrade Lima, confirmou que Silva estava realizando o último plantão no trabalho antes da aposentadoria. "Ele está em processo de aposentadoria e hoje era o último plantão dele", disse.

Segundo o gestor, o crime aconteceu durante a troca de turno entre os funcionários. Nesse processo, os vigilantes repassam o armamento para o colega que irá assumir a posição, foi nesse momento que um paciente tomou uma das armas. Silva foi atingido enquanto tentava recuperar o objeto.

O autor dos disparos também foi morto enquanto tentava escapar do local.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou em nota estar investigando o caso como duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada e está sob responsabilidade da 2º Delegacia de Polícia de Homicídios. A corporação afirmou que mais informações sobre o caso serão divulgadas apenas em momento oportuno.

O Hospital Restauração não detalhou as circunstâncias que levaram o paciente da unidade a roubar a arma e tentar fugir do local.