Casal é achado morto dentro de veículo no interior de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma ocorrência envolvendo um casal, um homem de 33 anos e uma mulher de 28 anos, encontrados mortos em um veículo em Cajati, interior do Estado. Policiais foram acionados por funcionários de um posto de gasolina que suspeitaram do carro que ficou estacionado sem movimentação durante horas na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), agentes da Polícia Militar se deslocaram até o local, no bairro Barra do Azeite, e localizaram as vítimas em um carro de modelo Hyundai Tucson. Os agentes tentaram contato com as pessoas dentro do veículo, mas não tiveram retorno. Depois disso, decidiram quebrar o vidro traseiro na intenção de prestar socorro.

Após conseguirem abrir o carro, os policiais identificaram que o casal já estava sem vida. Perícia e Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para conduzir os trâmites legais após constatados os óbitos.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Cajati e segue sob investigação.