Homem é atingido por brinquedo de parque de diversões ao tentar salvar cachorro

Um homem sofreu fratura nas pernas ao ser atingido por um brinquedo de parque de diversões em uma feira agropecuária em Lençóis Paulista, na região centro-oeste de São Paulo. O acidente aconteceu na tarde de domingo, 28, quando o rapaz, de 31 anos, entrou em uma área restrita para tentar socorrer um cachorro que havia invadido o local.

Durante a tentativa de resgate, o homem foi atingido pelo pêndulo do brinquedo. Ele foi socorrido por uma equipe da própria feira e por agentes do Samu. Depois, foi encaminhado a um hospital da cidade, onde precisou passar por cirurgia. Ele não corre risco de morte e seu quadro de saúde é considerado estável.

A reportagem não obteve retorno da organização do evento. Em nota divulgada à imprensa local, a Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa) confirmou o incidente, e reiterou que ele aconteceu em um área cujo acesso do público era proibida. "A Facilpa reforça o seu compromisso com a segurança de todos que acessam o recinto. O evento todo, inclusive o parque de diversões, conta com toda a documentação necessária para o seu funcionamento, tais como AVCB e demais alvarás", informou.