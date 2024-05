Base de Nunes recebe mais que o dobro em emendas parlamentares que a oposição na Câmara de SP

Professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Paulo Niccoli Ramirez avalia que, assim como ocorre no âmbito federal, a gestão municipal acabou demonstrando que os aliados do prefeito são os mais beneficiados na liberação de recursos. "É a política do toma lá, dá cá. O apoio é trocado por verba. O Ricardo Nunes deixa explícito que vai beneficiar todos seus apoiadores dentro da Câmara".

Como o Estadão mostrou, o Executivo municipal já liberou R$ 50,1 milhões em emendas neste ano. Desse total, R$ 26,7 milhões foram direcionados para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A quantia é 356 vezes maior do que o total em emendas destinado à Educação, 134 vezes superior ao montante enviado à Segurança Urbana ou sete vezes a soma dos recursos indicados à Saúde.

Parlamentares ouvidos pela reportagem à época afirmam que o Legislativo paulistano prioriza áreas que recebem menos recursos da Prefeitura. A Secretaria Municipal da Educação, por exemplo, tem o maior orçamento da cidade (R$ 21,8 bilhões), enquanto Esportes e Lazer tem apenas R$ 365,9 milhões. Alguns deles, porém, admitem que as emendas direcionadas para obras ou eventos geram uma popularidade maior entre os eleitores do que os recursos destinados à saúde. Isso ocorre porque tais ações são mais visíveis e facilmente associadas ao vereador que as propôs.