PGR pede que pais de Marielle também sejam indenizados

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu que os pais de Marielle Franco, Antônio e Marinete, também sejam indenizados por danos morais e materiais causados pelo assassinato.

O que aconteceu

Gonet publicou ontem um acréscimo à denúncia apresentada no último dia 9. A PGR já havia pedido indenizações para a filha e a viúva de Marielle, o filho e a viúva do motorista Anderson Gomes, e para a sobrevivente do crime, a assessora Fernanda Chaves.

A decisão sobre o pagamento e a definição do valor serão decididas pelo STF. É o ministro Alexandre de Moraes quem relata o caso.