Estados disponibilizam 27 bombas para tirar água da região de Porto Alegre

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (17) a transferência de 27 bombas de outros estados ao Rio Grande do Sul para retirar a água da região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Equipamentos vão atender as cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. O anúncio foi feito pelo ministro Paulo Pimenta, autoridade federal escolhida por Lula (PT) para representar a União no Rio Grande do Sul.

As bombas serão enviadas por três estados. Segundo o ministro Waldéz Goes (Desenvolvimento Regional), duas delas já chegaram ao Rio Grande do Sul e outras duas devem chegar ainda nesta sexta (17).