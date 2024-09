Ipardes: agronegócio puxa exportações do PR de janeiro a agosto, com US$ 15,9 bi

São Paulo, 11 - O agronegócio puxou as exportações do Paraná nos primeiros oito meses de 2024, com mais de US$ 10 bilhões gerados pelo setor, dos US$ 15,9 bilhões exportados, informou o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). A soja foi o principal produto, com vendas externas de US$ 4,3 bilhões, seguida pela carne de frango in natura, que alcançou US$ 2,4 bilhões. A China foi o principal destino dos produtos paranaenses, adquirindo US$ 4,6 bilhões, com destaque para alimentos. O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, afirmou que a alta nas exportações reflete a capacidade produtiva do Paraná e o reconhecimento de suas práticas sanitárias, como o status de área livre de febre aftosa sem vacinação, que abriu novos mercados para a carne de frango e outros produtos.