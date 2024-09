Soja/AgResource: produção brasileira em 2024/25 deve ser de 164,05 milhões de t

São Paulo, 11 - A AgResource Brasil estima que o Brasil produza em 2024/25 164,05 milhões de toneladas de soja. O volume é "2,93% menor que a estimativa divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)" em agosto, compara a consultoria em nota. Ao apresentar os números, o diretor da AgResource Brasil Raphael Mandarino, cita as queimadas que atingem o País. Segundo a consultoria, o fenômeno climático La Niña na Região Sul também pode afetar a produtividade. Considerando área de 46,8 milhões de hectares e a produção em 164,05 milhões de toneladas de soja, a estimativa de produtividade em 2024/25 é de 3,5 toneladas por hectare, 1,91% abaixo da estimativa do USDA, mas 4,92% maior do que o estimado pelo USDA em 2023/24.