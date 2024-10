Tarcísio convoca 'tias do zap' a votarem e ressalta união com Nunes em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamou os indecisos para votarem em seu candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em um ato de campanha realizado nesta terça-feira, 1º de outubro.

Em tom de brincadeira, Tarcísio questionou onde estão as "tias do zap" agora. "Cadê as tias do zap aqui? Está na hora de ir ao WhatsApp, de falar com as pessoas, convencer os indecisos. Está na hora de falar com aquele colega da academia, com aquele colega de trabalho, com aquele colega do clube, com aquele amigo que você não vê há muito tempo."

Além disso, o governador também ressaltou que só Nunes vence Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) no segundo turno. "Só tem um candidato que derrota os outros no segundo turno. E esse candidato é o Ricardo. A gente tem que mostrar isso. Porque tem muita gente enganada que vai votar em um e vai levar o outro."