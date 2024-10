Moradores e comerciantes sofrem com apagão em SP: 'É um prejuízo que não sei nem calcular'

Com mais de 1,4 milhão de endereços ainda sem energia na tarde deste sábado, 12, após o temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira, 11, moradores e comerciantes têm acumulado prejuízos e buscam alternativas para enfrentar o caos provocado pela queda de árvores, falhas em semáforos e interrupção de outros serviços.

No Itaim Bibi, na zona oeste, restaurantes e outros comércios passaram a manhã e a tarde de sábado sem energia. Enquanto alguns locais fecharam as portas, outros optaram por abrir, na esperança de a energia ser restabelecida, apesar de não conseguirem atender os clientes.

Foi o caso do Bar Oliveira, na esquina entre as ruas João Cachoeira com a Pedroso Alvarenga. "Tem almoço aí?", pergunta um cliente, para o gerente Claudio Bispo, que responde: "Mais ou menos, depende do que seja". Além de perder clientes, por estar sem funcionar desde às 22 horas de sexta-feira, ele relata a perda de mercadorias.