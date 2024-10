Fora da câmara, políticos experientes tentam se reinventar

Dos 55 vereadores que ocupam cadeiras na Câmara Municipal de São Paulo, 51 buscaram reeleição no último dia 6, mas somente 35 conseguiram continuar em suas cadeiras. Nomes experientes como Adilson Amadeu (União Brasil), Arselino Tatto (PT) e Paulo Frange (MDB), que agora estão na lista de 491 suplentes, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, pensam em trabalhar e ajudar seus partidos até o último dia do mandato. Outros enxergam perspectivas em profissões que exerceram paralelamente em suas vidas. Após cinco mandatos, Adilson Amadeu não descarta a esperança de voltar para a Câmara. Ele foi o primeiro colocado na lista de suplentes do partido, com 24.759 votos. No entanto, Amadeu se mostra preocupado com o impacto dos meios digitais nas eleições. Para ele, os eleitores passaram a ser guiados apenas pela imagem construída pelos candidatos, sem conhecer suas realizações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.