Em discurso na COP29, Alckmin defende meta brasileira no corte de emissões

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, discursou na terça-feira, 12, na COP29. Cotado para ser o presidente da cúpula no ano que vem, em Belém, ele destacou os motivos para o Brasil ser protagonista na economia verde e defendeu as novas metas brasileiras de corte de emissões dos gases de efeito estufa, consideradas insuficientes pelos especialistas.

Entre os potenciais ambientais do Brasil, Alckmin citou a capacidade de oferecer segurança alimentar, a presença da Amazônia, maior floresta tropical do mundo, a matriz energética mais limpa entre as maiores economias e a agricultura, chamada por ele de "eficiente e verde".

No fim do discurso, em português, Alckmin mudou de idioma para convidar a todos para vir ao País no ano que vem, para a COP30, de Belém. "Em nome do presidente Lula: I hope to see you next year in Brazil", disse. "Só há futuro se for sustentável."

O vice-presidente destacou a necessidade de avanço nas negociações a respeito do financiamento climático de países ricos para as nações em desenvolvimento, que é o maior tema (e impasse) da atual COP. "Deve ser ambicioso", destacou.

Também salientou a importância de finalizar as negociações sobre as diretrizes de um mercado global de carbono, cujo andamento tem sido tratado com otimismo pela organização da cúpula. "Precisamos de medidas concretas e no ritmo necessário", disse.

Nesse aspecto, ele lembrou que o sucesso da COP da Amazônia depende de avanços na atual edição, visto que o que não for resolvido nessa edição seguirá para a próxima.

Meta de redução

Alckmin defendeu ainda a nova meta de redução de emissões brasileira (NDC), que será oficialmente entregue hoje na COP. A proposta apresentada pelo governo brasileiro na semana passada representa redução de 39% a 50% em relação às emissões líquidas de 2019.

O painel de cientistas das Nações Unidas para o clima (IPCC) recomenda um corte que alcance 60% até 2035 em relação a 2019.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.